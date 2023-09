Noa Vahle verrast Ten Hag met persoonlijke vraag: 'Nee, dat heeft geen enkele invloed'

Erik ten Hag zit in de hoek waar de klappen vallen met Manchester United. De oefenmeester ging zaterdag opnieuw onderuit, ditmaal in eigen huis tegen Brighton & Hove Albion. Noa Vahle vroeg de oefenmeester of hij last heeft van de zaken rond Jadon Sancho en Antony.

“Nee, je hebt een ploeg gezien die voor elkaar vecht. Er zit een goede spirit in, dus dat heeft geen enkele invloed”, reageerde Ten Hag op de vraag van Vahle bij Viaplay. Of hij er persoonlijk last van heeft, gezien zijn goede band met Antony? “Natuurlijk is het vervelend, maar ik moet me focussen op de spelers die er zijn en hen heb ik zo goed mogelijk voorbereid. Ik kan me daar makkelijk voor afsluiten, want dat is mijn job. Natuurlijk ben ik begaan met Antony, maar ik moet me op mijn andere spelers focussen.”

Dat er na de nederlaag bij Arsenal opnieuw wordt verloren, doet pijn. Vooral omdat Ten Hag zijn elftal niet minder vond. “We beginnen goed aan de wedstrijd, met veel druk en we hebben veel kansen gecreëerd. Maar de eerste de beste kans die zij creëren, zit erin. Vlak voor rust denk je de goal te scoren, maar dan is het toch net niet. Het is net even de fase dat het even niet lukt.”

“Het valt momenteel net niet onze kant op”, vervolgde Ten Hag, die twee voorbeelden noemde. “Net zo’n moment dat de bal over de lijn was of niet. Tegen Arsenal wel of geen buitenspel. Net een penalty die we niet krijgen. Het valt allemaal niet gelukkig. Maar dat komt wel weer als we bij elkaar blijven, hard werken en ons aan de principes van ons spel houden. (…) Als de eerste helft alles onze kant op valt, dan hadden we met 2-1 moeten voorstaan in de rust.”