Noppert komt met briljante anekdote over etentje met Oranje-selectie tijdens WK: 'Noppie was de lul'

was een van de grote verrassingen op het afgelopen WK in Qatar. De doelman was een nieuweling in de groep en kreeg ook te maken met een vast ritueel in de Oranje-selectie: het betalen van de rekening door loten. Op het moment dat hij met de complete selectie een duur diner genoot, kwam hij uit de bus om te moeten betalen. Gelukkig voor de sluitpost van sc Heerenveen, met misschien wel het laagste inkomen van alle spelers, kreeg hij hulp bij het vereffenen bonnetje.

Die anekdote deed Noppert in de populaire Cor Potcast, die wordt gemaakt door Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert. “We gingen in Qatar uiteten bij Nobu. Dat zullen jullie allemaal wel kennen, maar als simpel boertje had ik geen idee waar we naartoe gingen”, leidde Noppert in. “Het was in ieder geval sushi en dat vind ik lekker. De flessen wijn kwamen op tafel en het was hartstikke gezellig. Dat was op een moment wanneer het ook kon.”

Vervolgens werden de accreditatiepasjes van alle spelers ingenomen door de serveerster, die pas aan het einde weer teruggegeven werden. “En als je pasje werd getrokken, dan mocht je hem weer omhangen. Dus ja, je kan wel raden wie er bleef liggen. Noppie bleef liggen en Noppie was de lul!”, glimlacht Noppert, die dus verantwoordelijk werd voor de hoge rekening. “Die ging al snel richting ‘de zes’. En dat ging inderdaad niet om zeshonderd.”

Voor Noppert best een serieus bedrag. “Ik ben even geholpen door wat jongens, dus dat is mooi. Al ben ik zo iemand die dan ook vindt dat je op de blaren moet zitten. Je moet het accepteren, al ben ik geholpen door onder anderen Vincent Janssen, dat wilden ze zelf”, vervolgt de sluitpost. “Het was wel een dingetje waarvan ik achteraf dacht: het had ook niet anders gekund.”

Het bleek een gebruikelijk ritueel onder de Oranje-spelers. “Marten de Roon organiseert het meestal. En betalen doen ze dus op deze manier. Ik was ook een beetje verbaasd. Ik vroeg me ook af waarom al die pasjes op tafel kwamen. En toen kreeg ik toch wel een beetje stress, zo van: verdomme, mijn pasje ligt er nog. Ik heb niet zo vaak stress, maar dat was wel even een stressmomentje”, aldus Noppert.