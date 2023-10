Om deze reden speelt Santiago Giménez tegenwoordig met een pleister op zijn neus

Het is mogelijk opgevallen dat , net als ploeggenoot Gernot Trauner, zijn wedstrijden tegenwoordig speelt met een pleister op de neus. Tegenover de NOS legt de in bloedvorm verkerende spits uit wat de reden hierachter is.

“Ik werk aan mijn ademhaling”, begint de Mexicaan. "Degene die me daarbij helpt, gaf me deze pleister en dat is echt fantastisch. Ik heb namelijk een beetje last van mijn neus, maar met de pleister gaat mijn neusholte open en adem ik veel beter”, gaat Giménez verder.

Een pleister op de neus zagen we eerder bij Feyenoord-verdediger Trauner. De Oostenrijker baarde lange tijd opzien met zijn pleister, totdat hij in oktober 2021 duidelijkheid verschafte over deze keuze. Trauner begon in zijn periode bij SV Ried, op aandragen van zijn fysiotherapeut, met het dragen van een pleister om zijn neus. Tegenover Hand in Hand Magazine gaf de verdediger later toe dat het een klein bijgeloof is geworden.

Of dat ook zo gaat zijn voor Giménez, is nog de grote vraag. De Mexicaan verkeert momenteel in ongekende vorm en is met negen doelpunten topscorer van de Eredivisie. Zaterdagavond gaat de spits opnieuw op jacht naar doelpunten als ‘zijn’ Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen Go Ahead Eagles.