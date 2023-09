Onbegrip over Steijn bij Ajax: 'Dat begrijp ik nog steeds niet'

Dick Advocaat snapt niet dat Maurice Steijn zich volledig heeft laten ondersneeuwen door technisch directeur Sven Mislintat. Ook zou de oefenmester minder tekst en uitleg hoeven geven in de media over alle onrust binnen Ajax.

“Het probleem is dat Steijn zoveel moet uitleggen, dat het niet meer over voetbal gaan. Het gaat alleen maar over randverschijnselen”, begint Advocaat bij Veronica over Steijn bij Ajax. “Als je binnenkomt bij Ajax, dan verwacht je rust. Maar hij heeft het tegenovergestelde.” Advocaat vraagt zich hardop af of Steijn hier nog uit gaat komen.

Artikel gaat verder onder video

Als eerste advies zou Advocaat beginnen om terughoudender te zijn in de media. “Alles is nieuw voor hem. Ajax is nieuw, maar je hoeft niet alles te vertellen in de media”, tipt Advocaat. “Dat heb ik van Rinus Michels geleerd: niet te veel vertellen, want dan moet je er altijd op terugkomen. Dat ben ik trouwens later wel gaan doen”, glimlachte De Kleine Generaal. “Maar bij Ajax heb je niet alles in de hand, dus moet je ook niet overal wat over zeggen.”

Bovendien had Steijn zich harder moeten opstellen in de onderhandelingen. “Ik begrijp nog steeds niet hoe het allemaal gelopen is. Natuurlijk was hij gelukkig met Ajax, maar dat hij zich helemaal laat ondersneeuwen door Mislintat, kan ik niet begrijpen. Je wilt meedenken bij transfers, anders ga je aan jezelf voorbij”, weet Advocaat. Ondanks dat Steijn onervaren was bij topclubs, had hij op zijn strepen moeten gaan staan. “Van: jullie willen mij hebben”, aldus Advocaat.