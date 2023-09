Onrust bij Ajax nog niet voorbij: ‘Compleet onwerkbare situatie’

Mike Verweij schat in dat het de komende weken weleens heel onrustig kan worden bij Ajax. Met FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord staat er een heel zwaar programma voor de boeg, maar als het echt compleet fout gaat, dan is het de vraag wat er zal gebeuren. Want het wegsturen van Maurice Steijn heeft dan wellicht weinig zin én is lastig.

“Wat gebeurt er als het fout gaat, ook nog na die drie wedstrijden. Wat gebeurt er dan?”, vraagt Verweij zich hardop af in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. De rol van Jan van Halst is daarbij ook lastig, omdat hij wél een vinger in de pap had bij de samenstelling van de selectie. “Dan moet een algemeen directeur een beslissing nemen over de trainer, samen met de technisch directeur.”

Maar is die technisch directeur, Sven Mislintat, dan wel te handhaven? “Hij heeft Heitinga eruit gewerkt. Heeft een kans gemist voor open doel met Peter Bosz. Hij stelt Steijn aangesteld, maar die heeft 0,0 inspraak gehad in de selectie. Kun je dan de technisch directeur handhaven?”, stelt Verweij een open vraag.

En dan komt de druk plots bij de interim-directeur Van Halst te liggen. “Kan Van Halst de technisch directeur eruit gooien? Dan komt het opeens bij de commissarissen te leggen. Dan heb je een compleet onwerkbare situatie”, vindt Verweij, die denkt dat er voor Steijn weinig te winnen is dit seizoen bij Ajax.

“Stel dat hij heel goed gaat presteren. Dan is het de fantastische selectie van Mislintat. Doet hij dat niet, dan is Steijn een slechte trainer. Op basis van Fortuna-uit, wordt het een zwaar seizoen.” Qua positieve dingen noemt Verweij nog wel dat Borna Sosa een goede indruk maakt op de trainingen en Chuba Akpom als rechtsbuiten het niet beroerd deed afgelopen week. “Maar het wordt een heel interessant jaar.”