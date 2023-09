Opstappen Rubiales lost niet alles op: 'Spaanse voetbalsters blijven nationale ploeg boycotten'

De Spaanse voetbalsters willen ondanks het opstappen van voorzitter Luis Rubiales nog niet uitkomen voor de nationale ploeg. Dat weten verschillende media in Spanje te melden. De voetbalsters willen dat er meer mensen vertrekken na de ophef die er is ontstaan nadat speelster Jennifer Hermoso van de bondsvoorzitter een kus kreeg na de gewonnen WK-finale.

Maar liefst 41 speelsters van Spanje zouden aan de voetbalbond hebben laten dat ze op dit moment nog steeds niet willen uitkomen voor het land. Het vertrek van trainer Jorge Vilda en Rubiales is in de ogen van de voetbalsters niet genoeg, want ze willen dat de secretaris en de medewerkers van de persafdeling van de bond ook weggaan. Vooralsnog is dat niet gebeurd, waardoor de speelsters niet willen uitkomen voor de nationale ploeg.

Dat de Spaanse voetbalsters willen dat er mensen van de persafdeling vertrekken is niet gek, want in de verklaring van de bond werd geschreven dat speelster Hermoso geen problemen had met de kus die gegeven werd door Rubiales. Dit waren echter niet de woorden van de 33-jarige Spanjaard zelf, waardoor er haar woorden in de mond zijn gelegd.

Het is voor de Spaanse bond een nieuw probleem, want komende week staan er voor de Spaanse vrouwen interlands op het programma. Donderdag zou er voor Spanje een duel met Zweden wachten, waarna ook nog een duel met Zwitserland volgt.