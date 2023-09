Opvallend: FC Barcelona-coach Xavi maakt Jordi Alba groot compliment, maar corrigeert zichzelf heel snel

FC Barcelona zag na het afgelopen seizoen, waarin het voor het eerst sinds 2019 de landstitel in de wacht sleepte, twee belangrijke spelers vertrekken. In de navolging van Sergio Busquets maakte ook Jordi Alba bekend dat hij zou vertrekken uit Spanje. De Spanjaarden staan inmiddels onder contract bij Inter Miami, maar in het tweede seizoen van de serie FC Barcelona: A New Era, zijn zij weer even speler van de Blaugrana. Amazon Prime heeft een opvallend moment tussen FC Barcelona-trainer Xavi Hernández en Alba gedeeld.

Alba was jarenlang niet weg te denken van de linkerflank van FC Barcelona. De Spanjaard bestreek de hele linkerkant en was in de meeste wedstrijden meer een verkapte buitenspeler dan een back. Hij vormde vooral met Lionel Messi een goed duo. De Argentijn liep meermaals voorzetten van Alba tegen het net. Na het vertrek van Messi naar Paris Saint-Germain ging het met Alba steeds minder. Hij verloor vorig seizoen zijn basisplaats aan Alejandro Baldé, één van de spelers die de toekomst van FC Barcelona moeten vormen.

De ervaren verdediger besloot een paar maanden geleden dat het mooi was geweest. Hoewel hij nog een eenjarig contract had, stemde FC Barcelona in met een transfervrij vertrek. Het afscheid bij FC Barcelona viel niet alleen Alba, maar ook Xavi zwaar. Xavi deelde als speler al de kleedkamer met Alba en werd eind 2021 zijn trainer. De oefenmeester had mooie woorden over voor de verdediger, maar moest zichzelf wel corrigeren. “Als een teamgenoot, trainer en culé denk ik dat je de beste vleugelverdediger bent die hier ooit heeft gespeeld”, zegt Xavi in het nieuwe seizoen van FC Barcelona: A New Era. Een tel later komt hij daarop terug. “De beste linksback”, is de coach al wat specifieker.

Alba keerde in de zomer van 2012 terug bij FC Barcelona. Hij zou uiteindelijk 459 keer in actie komen voor de Catalaanse grootmacht, goed voor 27 doelpunten en 99 assists. Geweldige statistieken, maar Dani Alves kan nog nét wat betere cijfers overleggen. De Braziliaan droeg 408 keer het shirt van FC Barcelona. Hij was 22 keer trefzeker en verzorgde liefst 105 assists. De kans is groot dat Xavi even aan Alves dacht toen hij Alba complimenteerde…