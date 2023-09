Oranje wacht twee zeer belangrijke wedstrijden: 'Mijn vertrouwen is momenteel niet heel hoog'

Donderdagavond speelt het Nederlands Elftal tegen Griekenland in de kwalificatie voor het EK van volgend jaar. Maar of er vertrouwen is in een mooie zomer voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman? Ze zullen zich tegen Griekenland eerst moeten revancheren voor de slechte start in de kwalificatiereeks én de zeer teleurstellende Final Four van de Nations League. In de nieuwste FCUpdate Podcast blikken host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard vooruit op de twee kwalificatiewedstrijden van Oranje.

Bekijk hier de podcast op YouTube, beluister 'm hieronder óf op Spotify!