Oud-PSV'er niet ingeschreven voor Conference League: 'Niet wat we ervan hadden gehoopt'

Philipp Max is tegen een domper aangelopen bij zijn nieuwe werkgever Eintracht Frankfurt. De voormalig PSV’er begon dit seizoen met drie basisplaatsen, maar is door trainer Dino Toppmöller buiten de Europese selectie gelaten.

De oefenmeester vindt dat Max afgelopen weken niet goed heeft gepresteerd en heeft hem daarom niet ingeschreven voor de Conference League-groepsfase. In dat Europese toernooi is Frankfurt gekoppeld aan Aberdeen, HJK en PAOK. “Zijn optredens waren de laatste tijd niet wat we ervan hadden gehoopt”, sprak assistent-trainer Stefan Buck tegenover BILD.

Artikel gaat verder onder video

Een domper dus voor de ex-linksback van PSV. Buck geeft aan dat er desondanks nog genoeg eer te behalen is voor Max. “We zijn blij dat Philipp bij ons is. We hebben nog zoveel wedstrijden in de competitie en in de beker.” De Duitse vleugelverdediger speelde tussen 2020 en 2023 voor PSV, waar hij 117 officiële wedstrijden speelde.

Max kwam namens PSV 36 keer uit op Europees-toneel. De Eindhovenaren namen begin 2023 afscheid van de linksback. De club verhuurde hem aan Frankfurt, dat hem later definitief overnam. Vorig seizoen speelde de 29-jarige verdediger tien Bundesliga-wedstrijden.