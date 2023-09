Potentieel rampzalig blessurenieuws voor Feyenoord richting de Champions League

Ayase Ueda heeft het trainingskamp van Japan verlaten met een blessure. De spits van Feyenoord kan daarom dinsdag niet in actie komen tegen de nationale ploeg van Turkije.

De Japanse voetbalbond (JFA) bevestigt het voortijdige vertrek van Ueda. De aanvaller wist zaterdag nog te scoren in de eerste helft van het duel met Duitsland (1-4 zege), maar moest na een klein uur spelen gewisseld worden. Hij had last van zijn linkerbeen.

Artikel gaat verder onder video

"Het was heel frustrerend om tijdens de wedstrijd tegen Duitsland gewisseld te moeten worden", zegt Ueda. "Ik hoop dat ik goed herstel en weer mooie resultaten kan boeken met de nationale ploeg. Ik zal hard werken, zodat ik weer op het veld kan staan." Dinsdag speelt Japan in Genk een oefeninterland tegen Turkije, maar die gaat dus voorbij aan Ueda.

Ueda zal zich nu weer melden bij Feyenoord. Het is voor de club te hopen dat zijn blessure meevalt, want anders dient zich een serieus spitsenprobleem aan in de Champions League. Santiago Giménez is immers geschorst voor de eerste twee wedstrijden tegen Celtic (19 september) en Atlético Madrid (4 oktober).