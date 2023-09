PSV kent ‘beschamende’ kaartverkoop voor Arsenal-uit; Feyenoord-fans sneren naar ‘kleine provincieclub’

Het loopt nog niet bepaald storm voor de kaartverkoop van het uitduel van PSV in de Champions League met Arsenal. Met nog minder dan twee weken te gaan verkocht de Eindhovense club nog geen zestig procent van de beschikbare tickets. Dat staat in schril contrast tot de verkoop bij Feyenoord voor de eerste uitwedstrijd in de groepsfase van het miljardenbal: de Rotterdamse formatie weet nu al dat zij in Spanje tegen Atlético Madri gesteund zal worden door een vol uitvak.

PSV begint de groepsfase van de Champions League op woensdag 20 september aanstaande met een wedstrijd in het Emirates Stadium tegen Arsenal. De Engelse club heeft in totaal 2.700 tickets beschikbaar gesteld voor supporters van PSV, maar de Eindhovenaren hebben overduidelijk moeite om het uitvak uitverkocht te krijgen. Maandag waren pas 1.600 kaartjes aan de man gebracht, minder dan zestig procent van alle beschikbare plaatsen.

Dat PSV grote moeite heeft om het uitvak in het Emirates Stadium uit te verkopen leidt op social media tot onbegrip én leedvermaak bij supporters van rivaliserende clubs. Temeer omdat op dezelfde dag bekend werd dat Feyenoord nu al weet dat het in zijn eerste uitwedstrijd in de groepsfase, op 4 oktober tegen Atlético Madrid, gesteund zal worden door een vol uitvak: 3.431 voor de beschikbare 3.431 kaarten gingen reeds over de toonbank.

Update kaartverkoop PSV & Feyenoord



Arsenal - PSV: Tot nu toe zijn er 1.600 kaarten verkocht van de 2.700 beschikbare plekken. De verkoop loopt nog tot en met 17 september.



Atlético Madrid - Feyenoord: 3.431 kaarten verkocht van de 3.431✅️ pic.twitter.com/BXR9wF4iV4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 11, 2023

Waar zal t deze keer aan liggen?? Beschamend #psv #famousfornottravelling https://t.co/ebapI9xdRP — alex van der spek (@alexvanderspek) September 11, 2023

Wij hebben werkende mensen in onze supportersgroep. Je moet natuurlijk wel vrij kunnen krijgen — Bica (@Viva_Bica) September 11, 2023

Spelers kan je kopen, fans niet, small club — eenzame kameraad (@eenzamekameraad) September 11, 2023

Logisch dat ze zich in Eindhoven altijd zo klein en verongelijkt voelen, het is en blijft een klein clubje — Ryan (@Ryanbsajax) September 11, 2023

Waar bijvoorbeeld PSV moeite heeft om het uitvak vol te krijgen bij Arsenal uit. Is bij Feyenoord Atletico uit in een mum van tijd uitverkocht. 🔝 https://t.co/lJ4BBnni1G — Donovan James (@DonnJ94) September 11, 2023

Daar zullen ze wel weer allerlei excuses voor hebben, het is zo lang varen, Londen heeft maar 6 vliegvelden, vanaf Eindhoven zijn er maar 4 vluchten per dag die kant op, ze spreken daar Engels, ze rijden links…. Op dit moment zijn er gewoon nog 1.082 kaarten beschikbaar. — Rodg (@Rodg75) September 11, 2023