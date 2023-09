PSV meldt om 01.15 uur nog eens akkoord over Ibrahim Sangaré

Ibrahim Sangaré heeft zijn transfer naar Nottingham Forest te pakken. PSV maakt vrijdagnacht om 01.15 uur bekend dat de middenvelder is verkocht aan Nottingham Forest.

Naar verluidt is er een bedrag van 35 miljoen euro (plus bonussen) met de transfer van Sangaré gemoeid. De Ivoriaanse middenvelder had in zijn contract bij PSV een clausule in zijn contract staan. Hij was daardoor voor 37,5 miljoen euro op te halen in het Philips Stadion. Nottingham Forest betaalt iets minder.

PSV nam Sangaré in de zomer van 2020 over van Toulouse. In Eindhovense dienst kwam hij in net iets meer dan drie seizoenen tijd tot 140 optredens, waarin hij goed was voor vijftien doelpunten en tien assists. Met PSV won hij drie prijzen: twee keer de KNVB Beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.