PSV neemt afscheid van spits die 441.000 euro per wedstrijd kostte

PSV neemt definitief afscheid van . De aanvaller werd de afgelopen jaren al continu verhuurd door de Eindhovenaren, maar vertrekt ditmaal definitief naar Club Racing. De club houdt nog een tranfersommetje van zo’n 2,5 miljoen euro over van de inmiddels 24-jarige Argentijn.

En dat is slecht een vierde van de transfersom van tien miljoen euro, die vijf jaar geleden werd betaald voor de spits, die toen nog als toptalent werd gezien. Door zijn gigantische blessuregevoeligheid brak hij echter nooit in het Philips Stadion. Uiteindelijk speelde hij zeventien officiële wedstrijden in het eerste team van PSV, waarin hij één treffer noteerde.

Door zijn dure transfersom en dito salaris was Romero uiteindelijk een peperdure kracht, die per wedstrijd liefst 441 duizend euro aan alleen al transfergeld kostte. “In geld gemeten is hij een van de grootste verliesposten ooit van PSV geworden”, is de even pijnlijke als duidelijke conclusie van het Eindhovens Dagblad.

In de afgelopen seizoenen liet Romero in Argentinië zien dat hij wel degelijk fit kan zijn, want hij kwam dit voetbaljaar tot 33 officiële interlands. De verbintenis van de aanvaller liep tot de zomer van 2024, maar door dit bericht zijn de club en speler definitief van elkaar verlost.