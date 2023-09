Rafael van der Vaart is diep onder indruk: 'Hij heeft in principe alles'

Rafael van der Vaart denkt dat João Félix in dienst van FC Barcelona eindelijk tot wasdom komt. De 23-jarige aanvaller opende zaterdagavond zijn Catalaanse doelpuntenrekening door de eerste goal te maken in de 5-0 zege op Real Betis.

Félix, die dit seizoen door Barcelona wordt gehuurd van Atlético Madrid, opende in de 25ste minuut op aangeven van Oriol Romeu de score. "Ik heb het gevoel dat hij nu bij een club speelt... Bij Simeone kwam het er soms wel en niet uit. Ik denk dat hij hij zich nu echt als een vis in het water voelt. Hij heeft in principe alles", aldus Van der Vaart bij Rondo.

Artikel gaat verder onder video

Dick Advocaat stipt aan dat Félix vorig seizoen op huurbasis bij Chelsea niet alles speelde. "En bij Atlético Madrid speelde hij ook vaak niet", aldus de 75-jarige trainer, die in beeld is als bondscoach van Curaçao. Marco van Basten weet dat Félix zich in Madrileense dienst niet helemaal op zijn gemak voelde. "Hij had op het laatst een beetje bonje met de coach (Diego Simeone, red.)", stelt hij.

Félix speelde tot nu toe twee wedstrijden voor Barcelona. Afgelopen weekend verscheen hij voor het eerst aan de aftrap bij zijn nieuwe club. Dinsdagavond kan de Portugees tegen Antwerp zijn Champions League-debuut voor Barça maken.