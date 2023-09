Rafael van der Vaart onder de indruk van Eredivisie-smaakmaker: 'Ik vind hem geweldig'

Rafael van der Vaart is enorm onder de indruk van . De middenvelder van PSV is in goede vorm, ziet ook de oud-international. Hij ziet een verandering in het spel van de Volendammer en krijgt in zijn observaties steun van oud-bondscoach Dick Advocaat.

“Er is een knoppie omgegaan bij hem”, zag Van der Vaart bij Rondo. “Hij weet wat profvoetbal inhoudt inmiddels. Vroeger was het balletje halen, balletje geven. Nu zit hij er ook tussen, schakelt hij om. Dat zal wellicht nooit top worden, maar hij is ermee bezig. Elke pass is op maat”, vervolgde de oud-Ajacied, die de assist op Noa Lang tegen NEC als voorbeeld noemt.

“Dit lijkt een simpele bal, maar vaak is zo'n bal te ver of te kort. Veerman is echt een geweldige speler”, loofde Van der Vaart. “Maar wel voor het niveau van PSV. Ik denk niet dat hij naar Engeland moet gaan. Daar mist hij een beetje dynamiek voor. Maar ik geniet er wel van als elke bal goed is.”

Ook Dick Advocaat was onder de indruk van de middenvelder. “Zijn passing is geweldig. Een echte rasvoetballer. Hij is belangrijker nog dan vorig seizoen, dat doet Bosz heel slim”, loofde de voormalig bondscoach. Marco van Basten herinnert zich nog een minder sterke wedstrijd: in de return tegen Rangers FC had hij vier grote kansen om te schieten. “Maar hij nam de bal vier keer verkeerd aan. Dat is wel veel voor zo’n technische speler.”