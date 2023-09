Rafael van der Vaart uit zijn zorgen over Oranje: 'Het is natuurlijk best een beetje triest dat...'

Rafael van der Vaart maakt zich zorgen over de huidige staat van het Nederlands elftal. De voormalig international merkt op dat veel spelers niet in vorm zijn en bovenal dat ze té lief zijn. “Je hebt ook wel een beetje boefjes nodig”, stelt Van der Vaart.

De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur maakte woensdagavond zijn opwachting in het programma Op1 om zijn blik te werpen op het Nederlands elftal. De formatie van bondscoach Ronald Koeman heeft een belangrijke, zo niet cruciale week voor de boeg. Door de valse start in de EK-kwalificatiereeks moeten de duels met Griekenland én Ierland zes punten opleveren. “Het is natuurlijk best een beetje triest dat je nu al in de situatie zit dat je móét winnen van Griekenland”, stelt Van der Vaart.

Oranje verloor z’n eerste kwalificatiewedstrijd kansloos van Frankrijk (4-0) en won een paar dagen later slechts met kleine cijfers van Gibraltar (3-0). Griekenland haalde zes punten uit twee wedstrijden en kan de voorsprong op Nederland donderdagavond verder vergroten. “Ze zijn gewoon niet goed gestart. Koeman is zoekende met de opstelling. Er zijn heel veel spelers die niet in vorm zijn. Griekenland is wel écht een moetje”, uit Van der Vaart zijn zorgen, die desondanks van mening is dat Oranje verplicht is te winnen van de Grieken. “Als je die niet wint, dan verdien je het ook niet.”

Van der Vaart hoopt dat Koeman de jonge spelers voor de leeuwen durft te gooien. “We hebben heel veel jonge talenten. Noa Lang, Xavi Simons die ik echt geweldig vind. Dat zijn wel spelers waarop we moeten gaan bouwen de komende jaren, dus ik hoop er een beetje op dat zij veel gaan spelen. Niet zeggen dat ze nog jong zijn en de druk niet aan kunnen.” De voormalig international constateert wel een groot verschil tussen de huidige jeugdige lichting en die uit zijn tijd. “Wij gingen vroeger in het hotel eerst kijken waar de brandtrap was. Want? Om uit het trainingskamp te sneaken”, lacht Van der Vaart. “Dat doen ze allemaal niet meer. Je hebt ook wel een beetje boefjes nodig. Die zijn er nu gewoon minder.”

De ontmoeting tussen Nederland en Griekenland begint donderdagavond om 20.45 uur. Koeman heeft twee spelers buiten zijn selectie gelaten.