RB Leipzig en Bayern München maken spektakel van Duitse kraker

De wedstrijd tussen RB Leipzig en Bayern München heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het publiek in de Red Bull Arena werd getrakteerd op vier doelpunten, waarvan er twee voor en twee na rust werden gemaakt. De kampioen van Duitsland knokte zich in de tweede helft terug van een 2-0 achterstand.

Met de in de Bundesliga uitstekend gestarte Xavi Simons begon Leipzig voortvarend aan de wedstrijd. Loïs Openda werd in de twintigste minuut de diepte in gestuurd, won het sprintduel van Min-jae Kim en schoot vervolgens de 1-0 binnen. Een paar minuten later verdubbelde de thuisploeg de marge via Castello Lukeba, die raak schoot op aangeven van Openda.

Bayern München, zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt, rechtte na rust de rug. Eerst tekende Harry Kane vanaf de penaltystip voor de aansluitingstreffer. Bayern München had de strafschop gekregen na een handsbal van Benjamin Henrichs, die zich iets te breed maakte toen hij bij een vrije trap in het muurtje stond. Vervolgens schoot Leroy Sané de gelijkmaker binnen.

Bayern München is door het gelijkspel in de topper tegen Leipzig niet langer de koploper van de Bundesliga. Dat is nu Bayer Leverkusen, dat in zes wedstrijden twee punten meer veroverde. VfB Stuttgart gaat de nacht in als nummer twee van de competitie. Bayern München en Leipzig zijn terug te vinden op derde en vijfde plaats.