RB Leipzig heeft nú al genoeg gezien van Xavi Simons: 'Zullen daarover praten'

Xavi Simons (20) heeft in zijn eerste wedstrijden voor RB Leipzig al een verpletterende indruk weten te maken op zijn trainer Marco Rose. De oefenmeester speculeert dan ook al hardop over een langer verblijf van de Nederlander, die voor een jaar gehuurd wordt van Paris Saint-Germain.

Met twee doelpunten en drie assists in zijn eerste drie Bundesliga-duels is Simons fantastisch begonnen aan zijn Duitse avontuur. In een interview met Kicker komt Rose superlatieven tekort om de prestaties van de voormalig PSV'er te duiden. "Hij is bijna een prototype van de speler die wij zoeken voor ons spel", klinkt het lovend. "Hij houdt ervan te jagen op de bal en voorop te gaan in de duels, straalt met én zonder bal een enorme energie uit en is bovendien een begenadigde voetballer", somt de Duitser op.

Afgelopen zomer hoopte PSV lange tijd om Simons nog een jaar in Eindhoven te houden. Hij koos echter uiteindelijk tóch voor een terugkeer naar PSG. De Parijzenaars verhuurden hem direct aan de Duitse topclub maar wilden in het huurcontract geen optie tot koop laten opnemen. Toch hoopt Rose dat hij ook volgend seizoen nog over Simons kan beschikken: "We hopen het natuurlijk." Daarbij hoopt hij dat niet de club maar de speler uiteindelijk het laatste woord heeft: "Als hij zich bij ons op zijn gemak voelt en vindt dat wij de juiste club op het juiste moment zijn, dan zullen we daarover praten. Je kunt ervan uitgaan dat die jongens zelf over hun toekomst beschikken en hij heeft bewust de keuze gemaakt om Leipzig als volgende stap in zijn carrière te nemen."

Daarbij kijkt Rose met een schuin oog naar Dani Olmo, Simons' teamgenoot die ondanks interesse vanuit FC Barcelona besloot zijn contract in Leipzig te verlengen. "Misschien neemt hij een voorbeeld aan Dani", zegt Rose, "die nu is uitgegroeid tot de absolute hoofdrolspeler bij ons." Mocht Simons openstaan voor een langer verblijf in Duitsland, dan zal Leipzig opnieuw met PSG om de tafel moeten. Simons ligt nog tot medio 2027 vast in de Franse hoofdstad.