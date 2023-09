Ronald de Boer valt iets op aan Noa Lang: 'Dat is een tic van hem, ik erger me eraan'

Ronald de Boer vindt dat ook schuldig is aan het eerste tegendoelpunt van PSV tegen Arsenal. Volgens de analist van Ziggo Sport had de 24-jarige aanvaller de Londense aanval al in een vroeg stadium kunnen beëindigen.

Arsenal kwam in de achtste minuut dankzij Bukayo Saka op voorsprong. Hij schoot van dichtbij raak nadat Walter Benítez een schot van Martin Ødegaard niet goed verwerkte. Lang verzuimde volgens De Boer even daarvoor in te grijpen.

“Dat is een tic van hem: hij deed even zijn sok weer omhoog. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij gewoon kunnen knijpen en was de bal er niet gekomen. Daar erger ik me wel aan, moet ik zeggen”, aldus De Boer, die vindt dat ook Olivier Boscagli meer had kunnen doen. “Hij moet er veel korter op zitten, dan had Ødegaard waarschijnlijk nooit kunnen schieten. Benítez doet daarna alles fout.”