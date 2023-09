Brede glimlach Ronald Koeman verraadt antwoord op vraag over Luuk de Jong

Luuk de Jong verkeert in uitstekende vorm bij PSV en wordt daardoor ineens weer genoemd bij het Nederlands elftal. De ervaren spits liet echter vorig seizoen weten dat hij zich, wegens zijn fitheid, niet meer beschikbaar stelt voor Oranje. Op de persconferentie van maandagmiddag krijgt Ronald Koeman verschillende vragen over deze kwestie, en tovert op een gegeven moment een glimlach op het gezicht.

De bondscoach maakt in eerste instantie duidelijk dat deze keuze puur en alleen gemaakt is door De Jong zelf. “Luuk en ik hebben goed gesproken toen hij mij belde om definitief af te zeggen. Daar had hij zijn eigen redenen voor en die heb ik geaccepteerd”, begint de oefenmeester. “Als hij weer wil terugkomen, weet hij mij te vinden, dat is aan hem. Ons contact is dusdanig goed dat hij mij wel zal bellen. Voor mij staat die deur altijd open, maar de bal ligt bij hem.”

Even later haakt Veronica-presentatrice Noa Vahle ook nog even in op de situatie van De Jong. “Had je een speler die zo goed in vorm is er niet graag bij gehad?”, vraagt Vahle. “In mijn vorige periode was Luuk altijd aanwezig in mijn selecties, dus dan heb ik je vraag eigenlijk al beantwoord”, antwoordt Koeman lachend. “Je gaat ervan glimlachen. Ik denk dat Luuk toch eens moet bellen”, reageert Vahle vervolgens.

“Ik ken Luuk goed, ik heb hem zelfs naar FC Barcelona gehaald. Dat had hij zelf ook nooit verwacht. Als hij nou iets terug wil doen, weet hij wat hij moet doen”, gaat Koeman verder. De PSV-spits reageerde afgelopen weekend al op de vraag of hij een terugkeer naar Oranje zag zitten. “Ik nam het besluit vanwege mijn fysiek, ik wil bij PSV vol gas kunnen geven. En ik vind het ook fantastisch om thuis te zijn met mijn twee jonge kinderen en leuke dingen te kunnen doen”, sprak De Jong tegenover ESPN.