Grieken trekken pijnlijke conclusie na nederlaag tegen Oranje, Engels plaagstootje voor Wout Weghorst

Ook in de buitenlandse media blijft de 3-0 zege van Nederland op Griekenland van donderdagavond niet onbesproken. De Grieken moeten tot hun spijt concluderen dat Oranje simpelweg een maatje te groot was, in België keek men vooral naar de verrichtingen van een invaller aan Nederlandse zijde en in Engeland werd een klein plaagstootje uitgedeeld richting de maker van het derde Nederlandse doelpunt.

De Griekse krant Kathimerini stelt vast dat de nationale ploeg donderdag als 'boksbal voor de vliegende Hollanders' fungeerde. Het elftal van bondscoach Gustavo Poyet was in Eindhoven 'een schim van het goede zelf', vervolgt journalist Christos Kontos in zijn nabeschouwing op het duel. "Het obstakel Nederland bleek een te grote horde", schrijft Kontos. "Behalve het psychologische aspect geeft de 3-0 Nederland een groot voordeel als het gelijkspeelt in de return, en is de hoop op kwalificatie voor ons team significant geslonken", concludeert hij.

De Belgische krant Het Nieuwsblad zag een 'vlot draaiend' Oranje aan het werk. De prestaties van Denzel Dumfries, die de assist leverde bij zowel de 2-0 van Cody Gakpo als de 3-0 van Wout Weghorst, springen ook in België het meest in het oog. Daarnaast heeft de krant aandacht voor Noa Lang, die natuurlijk tot voor kort zijn kunsten vertoonde in de Belgische Pro League namens Club Brugge. Zijn invalbeurt in de tweede helft bracht niet het gehoopte spektakel: "veel veranderde er toen niet meer", schrijft de krant.

The Guardian hield een liveblog bij waarin alle kwalificatieduels werden gevolgd. De Engelse krant kon het daarin niet laten om bij de 3-0 van Wout Weghorst nog even te refereren aan zijn weinig productieve halfjaar op Old Trafford: "The Manchester United legend strikes", werd genoteerd na de rake kopbal van de spits die momenteel uitkomt voor Hoffenheim. De conclusie van de avond: Nederland geeft de kansen op kwalificatie een boost en bondscoach Ronald Koeman ziet de druk op zijn persoon wat afnemen.