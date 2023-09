Sjoerd Mossou heeft hoge verwachtingen van Feyenoord: ‘Dat is onmiskenbaar een realistisch doel geworden’

Feyenoord boekte dinsdagavond een 2-0 overwinning op Celtic en beleefde daarmee een droomstart in de Champions League. De Rotterdammers hadden in de eerste helft hun handen vol aan de Schotse grootmacht, maar schakelden na de pauze een tandje bij en zetten alvast een grote stap in de goede richting. Sjoerd Mossou heeft hoge verwachtingen van de ploeg van trainer Arne Slot. Volgens de verslaggever is plaatsing voor de laatste zestien van de Champions League niet ondenkbaar.

Feyenoord kroonde zich een paar maanden geleden voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland en mocht daardoor eindelijk weer de Champions League in. De laatste deelname aan het miljoenenbal dateert van het seizoen 2017/2018. Het verschil tussen toen en nu is enorm, ziet Mossou. “Ook op 13 september 2018 zinderde De Kuip vol verwachting, voluit zingend uit de volle borst, badend in het kunstlicht van een klassieke Europese avond. Maar destijds, thuis tegen Manchester City, eindigde de langverwachte rentree op het hoogste podium toch vooral in ontnuchtering”, schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad.

De verslaggever erkent dat de tegenstander in de eerste groepswedstrijd in 2017 van een ‘ander kaliber’ was dan Celtic. “Maar onmiskenbaar is dit Feyenoord veel verder in zijn ontwikkeling dan toen, op vrijwel alle denkbare gebieden. Het Feyenoord van 2023 gaat ook de Champions League niet winnen, maar de Rotterdamse club hoeft zich deze keer niet op voorhand neer te leggen bij een bijrol, veel meer dan destijds uitgaand van eigen kracht. Arne Slot & co smeedden een team dat in de laatste twee jaar stap voor stap doorgroeide naar het hoogste Europese topniveau. Een elftal dat het gewend is om op hoge intensiteit te spelen bovendien.”

Waar Feyenoord dinsdagavond Celtic met 2-0 aan de kant schoof, speelden de andere twee ploegen in groep E gelijk. Atlético Madrid was in Rome hard op weg naar de overwinning, maar een bizarre ontknoping bezorgde Lazio alsnog een punt in het eerste groepsduel. Dat betekent dat Feyenoord over twee weken in Madrid al een serieuze stap richting (Europese) overwintering kan zetten. “De weg is nog lang, de zwaarste wedstrijden volgen nog, en de blessure van aanwinst Luka Ivanusec was laat op de avond een regelrechte tegenvaller. Maar overwinteren in de Champions League is voor dit Feyenoord onmiskenbaar een realistisch doen geworden. Dit Feyenoord heeft de potentie om de laatste zestien van de Champions League wél te halen. Het zou, gelet op waar de club financieel en sportief vandaan komt, een wondertje op zichzelf zijn”, stelt Mossou.