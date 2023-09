Slot laat Feyenoord-fans schrikken voor Ajax-uit: 'Hij was ziek vandaag'

Feyenoord kan tegen Ajax mogelijk niet beschikken over aanvoerder . De Rotterdammers beschikken vrijwel over een fitte selectie, maar achter de naam van de captain staat een vraagteken. Mogelijk keert Ayase Ueda wel weer terug in de wedstrijdselectie, want hij heeft vrijdag voor het eerst volledig meegetraind.

“Gernot Trauner was vandaag ziek, maar zou zondag kunnen spelen, verwacht ik”, vertelde trainer Arne Slot tijdens de persconferentie. Luka Ivanusec en Justin Bijlow zijn er sowieso niet bij, Ayase Ueda is op de weg terug. “Maar we moeten morgen kijken of hij erbij kan zijn. Kijken wat de risico's zijn nadat hij voor het eerst heeft meegetraind, ook kijkend naar wat er nog komt.” Bart Nieuwkoop is wel weer beschikbaar voor de Rotterdammers tegen Ajax.

Mocht Trauner niet fit genoeg zijn om speelminuten te maken, dan is het logisch dat Nieuwkoop terugkeert in de basiself en Lutsharel Geertruida naar het centrum naast Dávid Hancko gaat spelen. Santiago Giménez was midweeks geschorst tegen Celtic in de Champions League, maar is tegen Ajax gewoon inzetbaar voor Slot. Over Ivanusec kwam Slot tussen neus en lippen door met goed nieuws. "Als wij communiceren dat hij er weken uit ligt, hoeven dat er geen zes of zeven te zijn, maar kunnen het er zomaar ook twee kunnen zijn.”