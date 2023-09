Speler die slechts drie duels voor Feyenoord speelde levert Rotterdammers gratis geld op na recordtransfer

Feyenoord heeft goed nieuws ontvangen vanuit onverwachte hoek. Alidou Baldé, oud-speler van de Rotterdammers, vertrekt van het Zwitserse FC Lausanne-Sport naar OGC Nice. Omdat Feyenoord de aanvaller in januari eerder dit jaar verkocht en daarbij een doorverkooppercentage wist te bedingen, profiteert de club mee met de transfer.

Baldé ruilde het Senegalese Diambars FC halverwege het seizoen 2020/2021 in voor Feyenoord. Tot een gelukkig huwelijk kwamen de Rotterdammers en de aanvaller nooit. Baldé speelde welgeteld drie wedstrijden voor de club en kwam verdeeld over die wedstrijden slechts één uur in actie. Desondanks handelde de kampioen van het afgelopen seizoen knap door de aanvaller voor één miljoen euro plus een doorverkooppercentage van vijftien procent te verkopen aan Laussane-Sport.

Omdat Baldé zijn transfer naar Nice heeft afgerond, ontvangt Feyenoord een bedrag van ongeveer 935.00 euro (inclusief solidariteitsbijdrage). De Senegalese aanvaller maakte, in tegenstelling tot zijn tijd in De Kuip, wél indruk bij Lausanne. De vleugelspeler was goed voor zeven doelpunten in negentien officiële wedstrijden.

Nice, dat dezelfde eigenaar heeft als de Zwitserse club, raakte eveneens onder de indruk van de aanvaller. Voor een bedrag van zeven miljoen euro (inclusief bonussen) vertrekt Baldé als nieuwe recordtransfer van Laussane naar de Franse club.