Spitsenprobleem Feyenoord: El Ahmadi ziet drie mogelijke alternatieven voor Giménez en Ueda tegen Celtic

Feyenoord begint aankomende dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Celtic aan de groepsfase van de Champions League. In De Kuip moet Arne Slot het zonder zijn eerste twee spitsen zien te redden: Santiago Giménez is geschorst, Ayase Ueda raakte bij de Japanse nationale ploeg geblesseerd. Voormalig Feyenoorder Karim El Ahmadi ziet drie alternatieven.

"Atlético-uit zou je heel makkelijk kunnen doen met Yankuba Minteh of Igor Paixão", zegt El Ahmadi bij Voetbalpraat van ESPN over het tweede duel in de poulefase, dat wordt gespeeld op 4 oktober. Ook daar zullen Giménez en Ueda (naar verwachting) nog ontbreken: de Mexicaan zit die dag de tweede en laatste wedstrijd van zijn schorsing uit nadat hij vorig seizoen tegen AS Roma in de Europa League rood kreeg. Het herstel van de Japanner zal naar verwachting 'enkele weken' vergen, dus ook hij is vermoedelijk nog absent in het Wanda Metropolitano.

Volgende week tegen Celtic zijn Minteh en Paixão in de ogen van El Ahmadi echter niet de meest voor de hand liggende keuzes: "Dan zul je denk ik wel heel veel de bal hebben, die zullen niet veel ruimte krijgen met hun snelheid." Een andere optie zou dan ook kunnen zijn om een aanvallende middenvelder naar voren te halen: "Misschien Calvin Stengs, als een valse spits", aldus El Ahmadi.

Tegen de Schotse kampioen verwacht El Ahmadi dat Luka Ivanusec aan de linkerkant zal starten en dat Slot op rechts een keuze maakt tussen Paixão en Minteh. Kees Kwakman oppert nog een andere variant: "Of die Ivanusec moet in de spits kunnen spelen", zegt de Volendammer. Toch verwacht hij dat zelf niet: "Maar ik denk dat het Paixão zal worden, die heeft er vorig jaar al een paar keer gestaan. Misschien komt Stengs dan op rechts en Ondrej Lingr op 10", schetst de voormalig verdediger.