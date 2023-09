Steun voor Maurice Steijn: ‘Hij mag van mij blijven als trainer, je kunt hem weinig verwijten’

Ajax-trainer Maurice Steijn ligt hevig onder vuur. De Hagenaar werd een paar maanden geleden door Sven Mislintat aangesteld als opvolger van John Heitinga. Mislintat is inmiddels niet meer werkzaam in Amsterdam en een groot deel van de Ajax-aanhang ziet Steijn het liefst ook vertrekken. Maar er is ook steun voor de keuzeheer. Van voormalig Ajacied Arnold Mühren mag hij blijven als trainer.

Mislintat baarde een paar maanden geleden opzien door Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Steijn had Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een zeer knappe zesde plaats in de Eredivisie geloodst, maar stond gedurende zijn trainersloopbaan nog niet eerder voor de groep bij een topclub. Bovendien vroeg men zich af of Steijn met zijn filosofie wel bij Ajax zou passen. De twijfels zijn er in de afgelopen weken niet minder op geworden. Sterker nog: #SteijnOut is trending op X, voorheen Twitter.

Maar niet iedereen is voor een vertrek van de Hagenaar. “Steijn mag van mij blijven als trainer”, zegt Mühren in gesprek met NU.nl. “Wat kan hij aan de binnengekomen spelers doen? Hij moet toewerken naar een vast elftal met een Nederlandse kern, met jongens als Silvano Vos, Jorrel Hato en Kenneth Taylor. En zeggen tegen de aankopen: laat eerst maar eens zien of je het Ajax-niveau hebt”, stelt Mühren, die met Ajax de Europacup I (1973) én Europacup II (1987) won. “Je zag dit na het vertrek van Edson Álvarez, Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Dusan Tadic wel aankomen. Zeker nadat Ajax twaalf nieuwe spelers haalde, die het Ajax-DNA niet hebben. Ik had liever gezien dat ze voor vier à vijf goede spelers waren gegaan, zoals Donny van de Beek van Hakim Ziyech. Daarvan weet je wat je aan ze hebt.”

Theo van Duivenbode, die drie keer landskampioen werd met Ajax, heeft eveneens geen hoge pet op van het aankoopbeleid. Mislintat haalde in de afgelopen transferwindow de ene na de andere speler naar Amsterdam, maar geen van hen heeft tot op heden een overtuigende indruk kunnen maken. “Het is misgegaan bij de twaalf nieuwe spelers, die niet voldoen. Vreemd dat Steijn amper bij die transfers geraadpleegd is. Is de directie of de rvc wel akkoord gegaan? En waarom? De meeste van die nieuwelingen liggen ook nog eens voor vier of jaar vast en dus is Ajax die voorlopig niet kwijt. Dat is kwalijk.”

Volgens Van Duivenbode kun je Steijn ‘weinig verwijten’. “Hij is met deze spelers opgescheept met de boodschap: maak er maar een team van. Als het dan niet lukt, kun je daar als trainer geen moer aan doen. Zet Josep Guardiola voor deze groep en ook hij maakt er geen winnend elftal van. Iedereen bij Ajax moet zich erbij neerleggen dat dit een verdomd moeilijk seizoen gaat worden.” Dat is het vooralsnog al. De Amsterdammers haalden slechts vijf punten uit de eerste vier competitieduels. Woensdagmiddag staat het restant van de zondag gestaakte Klassieker tegen Feyenoord op het programma. Ajax moet een 0-3 achterstand goed zien te maken.