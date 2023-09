Steven Berghuis lucht zijn hart: ‘Weet je, het is zo jammer. Voetbal kan zo mooi zijn’

vindt het jammer dat de headlines bij Ajax worden gedomineerd door zaken die zich buiten het veld afspelen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat technisch directeur Sven Mislintat op de slotdag van de zomerse transferwindow Borna Sosa kocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in zijn scoutingssysteem. Berghuis werd op de persconferentie daags voor het Europa League-treffen met Olympique Marseille uiteraard gevraagd naar de onrust.

Berghuis maakte afgelopen zondag op bezoek bij FC Twente zijn eerste Eredivisieminuten van dit seizoen. De aanvallende middenvelder had meteen een basisplaats, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg kansloos ten onder ging (3-1). Berghuis en zijn teamgenoten hopen de zure nasmaak van die nederlaag donderdagavond tegen Olympique Marseille van zich af te spelen, maar in de aanloop naar dat duel gaat het allesbehalve over voetbal. “Ik krijg het wel mee. Ik heb ook de app van De Telegraaf, het AD, Voetbal International”, reageerde Berghuis in de persruimte van de Johan Cruijff ArenA op een vraag van Volkskrant-verslaggever Willem Vissers.

De Oranje-international zei vervolgens - hoogstwaarschijnlijk bedoeld als grapje want hij schoot in de lach - dat hij ook de app van De Volkskrant op zijn telefoon heeft. De glimlach van Berghuis verdween echter als sneeuw voor de zon. “Tuurlijk krijg je dat mee. Wat de trainer zegt: het leidt in die zin alleen maar af. Wat een speler het liefst wil is donderdag echt een toppartij op de mat leggen en niets anders. Weet je, het is zo jammer. Voetbal kan zo mooi zijn. Je bent zo’n liefhebber en dan moet het alleen maar over dit soort dingen gaan. Dat is gewoon ontzettend jammer, weet je.”

Ajax-trainer Maurice Steijn kon in de aanloop naar de ontmoeting met FC Twente niet vaak genoeg benadrukken hoe blij hij was dat Berghuis weer inzetbaar is. De aanvallende middenvelder zal zijn ploeg in de komende wedstrijden bij de hand moeten nemen. Op de trainingen probeert hij zoveel mogelijk met hen te praten. “Ik probeer daarin met spelers gewoon de neuzen dezelfde kant op te houden en ondanks dat je zo’n slechte wedstrijd aflevert probeer je gewoon de moed erin te houden. Positief te blijven, dingen bij elkaar aan te geven, wat je voelt in zo’n wedstrijd. Tegen Twente was uiteindelijk het gevoel dat we op een gegeven moment heel ver uit elkaar kwamen te spelen. Daar hebben we voor Marseille heel erg de nadruk op gelegd.”

Berghuis kreeg vervolgens van dezelfde Vissers de vraag of het hem wel lukt om zich af te sluiten van het nieuws. “Dat lukt wel. Ik vind het spelletje gewoon zo leuk, dus het is gewoon jammer”, aldus de linkspoot.