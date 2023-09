Steven Berghuis nam na nederlaag van Ajax één teamgenoot apart

heeft na de nederlaag van Ajax op bezoek bij FC Twente (3-1) Sivert Mannsverk apart genomen. De 21-jarige zomeraanwinst werd in de Grolsch Veste voor de leeuwen gegooid, maar maakte een slechte indruk en werd al in de rust gewisseld door Maurice Steijn.

Het debuut van Mannsverk voor Ajax was er een om snel te vergeten. Hoewel de van Molde FK overgekomen middenvelder nog maar een aantal keer met zijn nieuwe teamgenoten had getraind, werd hij door Steijn in de basis gezet. “Ik begrijp dat het voor hem heel moeilijk was”, zegt Berghuis voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Die jongen was nog maar twee dagen bij Ajax en werd in de rust gewisseld. De voorwaarden waren er niet voor hem om zijn kwaliteiten te laten zien. Dat heb ik hem geprobeerd uit te leggen. Dat is ook voetbal. Daarin probeer je elkaar te helpen. Iedere speler moet die aanpassingstijd krijgen. Dat heb ik zelf ook ervaren. Ook ik kwam niet uit de verf tegen Twente. Individueel was het gewoon heel erg moeilijk”, aldus Berghuis.

Als een van de meest ervaren spelers van de selectie van Ajax laat Berghuis zich niet gek maken nu de resultaten flink tegenvallen. “Je voelt wel een beetje met de jongens mee. Ik kan zelf wel het een en ander hebben.”