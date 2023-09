Steven Bergwijn had deze week nog contact over late transfer

Tot deze week aan toe is er contact geweest over een vertrek van Steven Bergwijn (25) bij Ajax. De aanvaller, pas één seizoen actief in de Johan Cruijff ArenA én door de nieuwe trainer Maurice Steijn benoemd tot eerste aanvoerder na het vertrek van Dusan Tadic, heeft op de nominatie gestaan om in het kielzog van meerdere sterren Europa te verruilen voor Saudi-Arabië.

Dat schrijft transferspecialist Fabrizio Romano dinsdagavond op X - voorheen Twitter. "Hij was één van de namen op de lijstjes van de Saudische clubs deze zomer", onthult de Italiaanse journalist. "Er hebben gesprekken plaatsgevonden, maar er was geen kans op een groen licht", vervolgt Romano. In tegenstelling tot Bergwijn trokken deze zomer wel grote namen als Karim Benzema, Neymar en N'Golo Kanté naar Saudi-Arabië. Ook Georginio Wijnaldum tekende, in zijn geval bij het El-Ettifaq van trainer Steven Gerrard en zijn voormalig Liverpool-ploeggenoot Jordan Henderson, in het kapitaalkrachtige land.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn berichtgeving bevestigt Romano het nieuws waarmee FCUpdate-journalist Mounir Boualin in juni en later in augustus van dit jaar naar buiten kwam. Boualin wist te melden dat meerdere clubs bij Ajax geïnformeerd zouden hebben naar de diensten van Bergwijn. Hoewel de transfermarkt in Saudi-Arabië, net als in een aantal andere landen, nog even open is, lijkt het deze maand niet meer tot een vertrek van Bergwijn uit Amsterdam te komen. Althans, volgens Romano is het 'aannemelijk' dat de interesse in de momenteel geblesseerde aanvaller in 2024 opnieuw de kop op zal steken.

Bergwijn keerde zoals gezegd in de zomer van 2022 terug bij Ajax. De 29-voudig international van Oranje (zeven goals) speelde in de jeugd ook al voor de recordkampioen maar brak uiteindelijk door in het shirt van PSV. In Eindhoven speelde hij zich in de kijker van Tottenham Hotspur, dat hem voor dertig miljoen euro naar Londen haalde in de winter van 2020. Anderhalf jaar later telde Ajax 31,25 miljoen euro neer om hem terug te halen naar de Eredivisie. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 45 wedstrijden in alle competities, waarin hij zestien keer scoorde en zes assists achter zijn naam kreeg.