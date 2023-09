Sven Mislintat wekt met gewaagde vergelijking hoge verwachtingen van Borna Sosa

Sven Mislintat is maar wat blij dat het hem gelukt is Borna Sosa op de laatste dag van de zomerse transferperiode naar Ajax te halen. De van VfB Stuttgart overgekomen back heeft volgens de directeur voetbalzaken een fluwelen linkerbeen. Mislintat durft de traptechniek van Sosa zelfs te vergelijken met die van David Beckham.

Sosa is volgens Mislintat 'een echte linksback'. "Hij is aanvallend ingesteld en heeft een geweldige voorzet. Hij heeft de afgelopen vier jaar van alle verdedigers de meeste assists gegeven in de Bundesliga. We krijgen een volwassen speler, 25 jaar oud, met veel kwaliteiten die we kunnen gebruiken. Hij is op deze positie een heel andere speler dan Avila, die ook als linker centrale verdediger kan spelen", aldus Mislintat in gesprek met Ajax TV.

"Als je bij Ajax werkt, moet je zijn linkerbeen met dat van Richard Witschge, toch?", gaat Mislintat verder. "Als je hem ziet tijdes de training, geloof je niet wat hij allemaal met links kan. Sosa’s linkerbeen is fantastisch en daarom vergelijk ik de kwaliteiten van zijn voorzetten met die van David Beckham."

Sosa is gevleid door de vergelijking. "Hij zei het vanwege mijn linkerbeen, omdat ik voorzetten vanuit iedere hoek kan geven. In Duitsland noemden ze mij Flankengott, wat God van de Voorzet betekent. Dat klinkt het, maar in Duitsland is het een normaal woord. Ik gaf veel voorzetten en lever veel assists, dus dat is een van mijn kwaliteiten."