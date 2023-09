The Athletic onthult doofpotaffaire: 'FA laat trainer wegkomen met overtredingen gokregels'

De Engelse voetbalbond (FA) heeft besloten een niet bij naam genoemde trainer die momenteel werkzaam is in een van de vier hoogste profcompetities te laten wegkomen met een onbekend aantal overtredingen van de gokregels. Dat onthult The Athletic donderdagmiddag.

De gang van zaken is op z'n minst opmerkelijk te noemen: deze week werd bekend dat verdediger Harry Toffolo (Nottingham Forest) een schorsing van vijf maanden krijgt opgelegd omdat hij tussen 2014 en 2017 liefst 375 overtredingen van diezelfde regels had begaan. Eerder werd ook spits Ivan Toney (Brentford) stevig bestraft: hij moet liefst acht maanden toekijken.

De trainer in kwestie was verwikkeld in een rechtszaak tegen twee voormalige voetballers die hem afgeperst zouden hebben. In die zaak werd de naam van de trainer zelf niet openbaar gemaakt. Hij zou een stevige gokverslaving hebben en bijna een miljoen pond (1,16 miljoen euro) hebben verspeeld. De meeste weddenschappen zouden op paardenraces zijn geweest, maar de man gokte daarnaast ook - tegen de regels in - op 'een handjevol' voetbalwedstrijden, het is niet bekend of hijzelf ook werkzaam was voor een van de clubs waarop hij had gewed.

De trainer in kwestie zou zelf hebben besloten de zaak tegen zijn afpersers niet door te zetten. De politiedossiers zijn daarop overgedragen aan de FA, die uiteindelijk besloot de man met een waarschuwing te laten wegkomen. Daarmee ontloopt hij een forse straf: The Athletic verwijst naar Jack Colback, die als speler van Newcastle United eenmalig honderd pond (116 euro) inzette op een Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Juventus en daarvoor een boete van 25 duizend pond (29 duizend euro) kreeg. Kyle Lafferty kreeg voor twee weddenschappen op Spaanse wedstrijden een boete van 23 duizend pond (bijna 27 duizend euro) opgelegd toen hij bij Norwich City speelde.

Het Engelse rechtssysteem waarborgt de anonimiteit van de trainer in kwestie. Dat plaatst de FA in een lastige positie: mocht de bond besluiten om hem wél te schorsen, dan wordt zijn identiteit alsnog onthuld, zo redeneert The Athletic. Het medium deed de afgelopen maanden verscheidene pogingen om de voetbalbond (desnoods op basis van anonimiteit) om opheldering te vragen, maar stuitte op een muur van stilzwijgen. "Veel mensen vragen zich af of de voetbalautoriteiten wel de juiste prioriteiten stellen in deze tijd, waarin sponsordeals met wedkantoren veel voorkomen in de sportwereld", stelt het medium.