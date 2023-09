The Guardian: David de Gea overweegt opmerkelijk besluit op 32-jarige leeftijd

David De Gea (32) overweegt volgens de Engelse krant The Guardian een rigoreus besluit te nemen over zijn toekomst. De Spanjaard zit zonder club sinds zijn veelbesproken vertrek bij Manchester United en zou er inmiddels over nadenken zijn carrière te beëindigen.

Liefst twaalf seizoenen verdedigde De Gea het doel van Manchester United. Na afgelopen seizoen besloot Erik ten Hag echter in de persoon van André Onana een nieuwe eerste keeper aan te trekken; De Gea vertrok transfervrij. Over belangstelling zou de Spanjaard sindsdien echter niet te klagen hebben: "Hij heeft meerdere toenaderingen afgewezen, waaronder uit Saudi-Arabië, waarbij het geld niet de doorslaggevende factor was", schrijft de krant.

Ondertussen hoopt De Gea nog wel dat de juiste sportieve uitdaging voor hem voorbijkomt, zo vervolgt het artikel: "Hij probeert fit te blijven in de hoop op een aanbod van de juiste club met een trainer die hem beschouwt als een keeper in zijn beste jaren", leest het. Mocht die club echter niet komen, dan zou De Gea er echter helemaal mee kunnen ophouden. "Hij zou met pensioen kunnen gaan als hij geen aanbod krijgt om eerste keus te worden bij een grote club", weet de krant.

De Gea brak op jonge leeftijd door in het shirt van Atlético Madrid, waarmee hij in 2009 de Europa League won en een jaar later de Europese Super Cup. In 2011 telde Sir Alex Ferguson 25 miljoen euro neer om de keeper naar Old Trafford te halen. Namens Manchester United kwam de 45-voudig Spaans international tot liefst 545 wedstrijden in alle competities. Met de Mancunians werd hij in 2013, het laatste seizoen van Ferguson, eenmaal kampioen van Engeland en won hij in 2017 ten koste van Ajax opnieuw de Europa League.