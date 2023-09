Top van Feyenoord dringt aan op opvallend besluit over Ajax - Feyenoord

De top van Feyenoord dringt erop aan dat 0-3 blijft staan als uitslag van de wedstrijd tegen Ajax. Dat meldt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Ajax denkt daar echter anders over en wil de wedstrijd nog hervatten.

“De top van Feyenoord dringt aan op 0-3 als uitslag van de Klassieker, boeken snel sluiten”, schrijft Gouka zondagavond op X. “Ajax zou daar volgens ingewijden heel anders over denken. De regel binnen 72 uur uitspelen, is een probleem. Ajax kan dat niet organiseren en inhaalduel met Volendam (woensdag, red.) opschuiven is ook lastig.”

Artikel gaat verder onder video

Het is de vraag hoe strikt die regel wordt nageleefd. De eerste geruchten zijn dat het duel tussen Ajax en Feyenoord op 1 november kan worden hervat. Als dat gebeurt, dan spelen beide clubs twee grote wedstrijden in korte tijd. Op zondag 29 oktober gaan de Amsterdammers immers op bezoek bij PSV, terwijl Feyenoord dan een bezoek brengt aan FC Twente. Dat is de tiende speelronde van de Eredivisie.

"Overigens gaan Ajax en Feyenoord zelf niet over hoe nu verder", maakt Gouka duidelijk. "Dat is aan het competitiebestuur met KNVB, CED en ECV. Maar in Zeist weten ze dus wel wat ze als voorkeur hebben. Wedstrijd over weken pas uitspelen is uiteraard niet in voordeel Feyenoord. Ajax zit dan misschien in rustiger vaarwater dan nu." De wedstrijd werd na 55 minuten gestaakt, dus er zijn nog minstens 35 minuten te spelen.

Besloten oefenwedstrijd

Feyenoord wil dinsdag bovendien een besloten oefenwedstrijd spelen, zo meldt Gouka. Het doel daarvan is vooral om Ayase Ueda, die op de terugweg is van een spierblessure, minuten te laten maken in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League (woensdag 4 oktober)

Beslissing valt maandag

Volgens Feyenoord-nieuwswebsite 1908.nl neemt het competitiebestuur van de KNVB maandag een besluit over het restant van de wedstrijd. Er wordt gemeld dat Feyenoord het duel inderdaad zondag nog wilde uitspelen, maar dat de gemeente Amsterdam, Ajax en de KNVB anders beslisten.