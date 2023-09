Transfernieuws over Steven Bergwijn blijft niet onopgemerkt: 'Als we hem nog met winst kunnen verkopen...'

Een vertrek van Steven Bergwijn bij Ajax deze zomer was niet uitgesloten. De aanvaller maakte vorig jaar weliswaar voor een recordbedrag de overstap van Tottenham Hotspur naar de Johan Cruijff ArenA, maar had Nederland na één seizoen alweer kunnen verlaten. Veel Ajax-fans waren er niet rouwig om geweest als de huidige aanvoerder van hun club was vertrokken.

Fabrizio Romano meldde dinsdagavond dat Bergwijn deze zomer op het verlanglijstje heeft gestaan van verschillende clubs uit de Saudi Pro League. De ene na de andere Europese topspeler verruilde het Europese continent voor een avontuur in het Midden-Oosten en daarvoor had Bergwijn dus ook kunnen kiezen. Romano bevestigde min of meer het nieuws dat Mounir Boualin, journalist van FCUpdate.nl, in juni al bracht over Bergwijn. Volgens Romano is een transfer van Bergwijn zelfs deze week nog ter sprake gekomen.

Als we de Italiaanse transferspecialist moeten geloven, dan blijft de Oranje-international een ‘target’ voor clubs uit Saudi-Arabië. Het bericht van Romano is uiteraard niet onopgemerkt gebleven bij de Ajax-achterban. Wie een blik werpt op de reacties op de tweet van Romano, kan stellen dat veel Ajax-fans het niet erg zouden vinden als Bergwijn deze zomer was vertrokken naar Saudi-Arabië. “Als we deze miskoop ook nog met winst kunnen verkopen is de transferzomer compleet. Heeft nooit gebracht wat er van verwacht werd/wordt, maar wel nummer één op de payroll”, is iemand op X hard in zijn oordeel over Bergwijn.

Ajax telde vorig jaar ruim dertig miljoen euro neer voor de komst van Bergwijn. De vleugelaanvaller kende een goede start in Amsterdam, maar slaagde er niet in die een passend vervolg te geven. Bergwijn sprak in de voorbereiding op het nieuwe seizoen uit dat hij gebrand is op revanche. Van Maurice Steijn kreeg hij zelfs de aanvoerdersband. Een onbetwiste indruk heeft hij echter nog steeds niet achtergelaten. “Lekker laten gaan” en “zou het niet heel erg vinden, er zijn genoeg vervangers”, zijn twee andere reacties op het nieuws van Romano.

Dat betekent overigens niet dat álle Ajax-fans voorstander zijn van een bliksemvertrek van de duurste aankoop in de geschiedenis. “Komt in de kleine ruimtes misschien niet altijd even lekker uit de verf, maar je moet hem zeker (nog) niet wegdoen. Ik zou Bergwijn ook graag op 10 willen zien, heeft bewezen dat hij prima uit de voeten kan op die positie”, schrijft iemand. “Er zijn serieus mensen die Bergwijn nu willen verkopen? Die gaan we nog hard nodig hebben dit seizoen. Lekker volgende zomer pas doen voor de jackpot”, leest het bij een ander.

Uitspraken Wijndal nog niet vergeten

Een enkeling ziet er de humor wel van in en is de uitspraak van Owen Wijndal eerder dit jaar nog niet vergeten. Wijndal zei dat hij samen met Bergwijn ‘de beste linkerflank van Nederland’ vormde, en als zij gas geven, dan misschien ook wel ‘de beste van Europa’. De vleugelverdediger heeft inmiddels op huurbasis getekend bij Antwerp FC, terwijl Bergwijn dus wordt gelinkt aan een overstap naar Saudi-Arabië. “Beste linkerkant van Europa straks bij Royal Antwerp en in Saudi-Arabië, best grappig”, lacht een Feyenoorder.