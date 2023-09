Valentijn Driessen dient Louis van Gaal van repliek: 'Als een oude rancuneuze man...'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de uitlatingen die voormalig bondscoach Louis van Gaal maandagavond deed over de uitschakeling met Oranje op het afgelopen WK in Qatar. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de gewezen keuzeheer van het Nederlands elftal overkomt 'als een oude rancuneuze man.'

Van Gaal deed zijn uitlatingen tegenover de camera's van de NOS toen hij aanwezig was bij de uitreiking van de Eredivisie-awards in Utrecht. In zijn ogen werd zijn elftal uitgeschakeld door Argentinië omdat de FIFA op voorhand al besloten had dat Lionel Messi in Qatar Wereldkampioen moest worden. "Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", sprak Van Gaal onder meer.

Driessen denkt dat het Van Gaal zo hoog zit dat hij zijn indrukwekkende loopbaan niet met een wereldtitel kon afsluiten, dat hij nu de glans van de prestaties van Messi en zijn teamgenoten probeert te halen. "In plaats van Lionel Messi als grootste voetballer aller tijden de volledig verdiende credits te geven voor de wereldtitel trachtte hij voor de camera van de NOS de prestatie van de Argentijn te bagatelliseren", schrijft Driessen in zijn column.

En dat siert de oud-bondscoach bepaald niet, zo vindt Driessen. "De grote, altijd zo eerlijke Louis van Gaal suggereerde een duister complot bij de FIFA om Messi aan de wereldtitel te helpen. En vooral Van Gaal zijn eeuwige roem te ontnemen", benoemt hij het motief dat Van Gaal met zijn uitlatingen zou hebben. Daarbij zou ook meespelen dat Argentinië nooit aan Van Gaal als bondscoach heeft gedacht én het feit dat hij met meerdere spelers uit het Zuid-Amerikaanse land overhoop lag in zijn tijd als clubtrainer. Zo mislukte Angel Dí María onder Van Gaal bij Manchester United en zag de Nederlander in zijn tijd bij Barcelona weinig in de fijnbesnaarde Juan Román Riquelme.

"Het mislukte WK heeft hem zo beschouwd zodanig aangegrepen dat zijn zicht op de werkelijkheid van het WK ernstig is vertroebeld", concludeert Driessen dan ook. Van Gaal zou er juist goed aan doen zijn eígen functioneren tegen het licht te houden, schrijft de journalist die denkt dat de trainer "zijn kwalijke rol als coach in de kwartfinale tegen Argentinië met enkele serieuze tactische missers blijkbaar uit zijn geheugen heeft gewist."