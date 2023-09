Valentijn Driessen spreekt vermoeden van sabotage bij Ajax uit

Het leek er volgens Valentijn Driessen 'verdacht veel op' dat de spelers van Ajax zondag op bezoek bij FC Twente (3-1 verlies) bewust het gezag van Maurice Steijn ondermijnden. De trainer van de Amsterdammers gaf vlak voor de interlanperiode aan te kunnen leven met de komst van Josip Sutalo, maar dat het nog moest blijken of de andere aanwinsten over voldoende kwaliteiten beschikken.

Ajax is bezig aan een dramatische seizoensstart en staat na de nederlaag in Enschede slechts twaalfde. De achterstand op PSV en AZ is nu al zeven punten, terwijl Feyenoord (met één wedstrijd meer gespeeld) zes punten meer heeft. "Bij geen enkele nieuwkomer was tegen FC Twente een spoortje van een over-mijn-lijk-mentaliteit te bespeuren getuige het slappe verweer", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Het leek zelfs verdacht veel op het bewust ondermijnen van trainer Maurice Steijn vanwege zijn uithaal twee weken geleden in Sittard."

Ook in een video-item van bovengenoemde krant impliceert Driessen dat de spelers van Ajax Steijn bewust in de steek lieten. "Het leek er bijna een beetje op of de spelers van Ajax een soort afrekening presenteerden richting Steijn, die twee weken geleden heeft gezegd dat hij het 'maar' met deze spelers moest doen, maar dat zij geen van allen zijn keus waren. Het leek er wel op of sommige spelers dit bewust deden. Je mag er niet vanuit gaan, maar je moet nergens raar van opkijken. Het was natuurlijk een aanklacht richting de spelers en hun kwaliteiten."

Naast Sutalo versterkte Ajax zich deze transferperiode met Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Jakov Medic en Branco van den Boomen. Van deze twaalf spelers verschenen zondag met Sutalo, Sosa, Mannsverk, Tahirovic en Akpom vijf aan de aftrap. Gaaei, Van den Boomen, Forbs en Mikautadze vielen in de tweede helft in.