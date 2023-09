Valentijn Driessen stelt Feyenoord-fans gerust: 'Dit moeten ze eigenlijk met twee vingers in de neus winnen'

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord niet heel erg gaat missen in De Klassieker tegen Ajax, die voor komende zondag op het programma staat. De Kroaat maakte eind augustus de overstap van Dinamo Zagreb naar Feyenoord en liet in zijn eerste wedstrijden in Nederland meteen een goede indruk achter, maar viel dinsdagavond in het thuisduel met Celtic in de Champions League uit met een ogenschijnlijk zware blessure.

Feyenoord-trainer Arne Slot liet zich na afloop van de ontmoeting met Celtic al heel even uit over het uitvallen van Ivanusec. De keuzeheer verwacht dat de aanvaller er zondag niet bij zal zijn in Amsterdam. Een gemis voor Feyenoord, want Ivanusec was in de afgelopen weken goed op stoom. Hij was bij zijn debuut tegen FC Utrecht meteen goed voor een assist en maakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. Tegen Celtic had hij mogelijk ook last van zenuwen. “In de eerste helft heb ik hem ook niet gezien hoor, toen was hij ook niet zo goed. Maar in de tweede helft was hij een stuk beter”, zei Driessen in de persruimte voor de camera van De Telegraaf.

“Slot zegt dat hij het waarschijnlijk niet zal halen en dan zal hij het wel ook niet halen. Dat wordt natuurlijk wel een gemis, want dat was wel een van de jongens die het verschil maakten in de afgelopen wedstrijden. Daardoor ging Feyenoord grote uitslagen neerzetten”, vervolgde Driessen. Feyenoord versloeg zónder Ivanusec Almere City met 6-1, maar was vervolgens mét de Kroaat in de ploeg ook veel te sterk voor FC Utrecht (1-5) en sc Heerenveen (6-1). “Dat had ook met zijn aanwezigheid te maken. Die ga je dus missen. Maar in Rotterdam dachten ze dat ze Giménez ook gingen missen in de wedstrijd tegen Celtic, die heb je ook niet echt gemist.”

Giménez moet de eerste twee groepsduels in de Champions League aan zich voorbij laten gaan door zijn rode kaart in de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League in het afgelopen seizoen. De Mexicaan maakt zondag tegen Ajax zijn rentree bij Feyenoord. Volgens Driessen is de aanwezigheid van Giménez één van de redenen waarom het gemis van Ivanusec niet ‘zó zwaar’ zal wegen in De Klassieker. “Ook omdat Ajax van een belabberd niveau is op dit moment. Dit moet Feyenoord eigenlijk met twee vingers in de neus winnen. Giménez is er weer bij en zonder Ivanusec hebben ze daarvoor ook wedstrijden gewonnen.”

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De Amsterdammers spelen donderdagavond eerst nog in de Europa League tegen Olympique Marseille.