Van Bommel haalt Nederlands drama aan tijdens kleedkamerspeech

Een speech van Mark van Bommel in de kleedkamer van Antwerp FC gaat rond op sociale media. De speech is te zien in de documentaire Den Dubbel, die gaat over de spectaculaire ontknoping van het afgelopen seizoen in België. In de speech haalt Van Bommel de verloren WK-finale van Nederland in 2010 aan.

Van Bommel gaf de speech op 28 mei, na het 1-1 gelijkspel tegen Union Sint-Gillis in de voorlaatste competitiewedstrijd. In die wedstrijd leek Antwerp de landstitel veilig te stellen, maar door een laat tegendoelpunt werd het 1-1. De landstitel kon een week later alsnog worden veroverd en dat gebeurde uiteindelijk ook, In de speech benadrukte Van Bommel dan ook dat er een nieuwe kans zou komen.

“Ik heb de WK-finale verloren in 2010. We waren er heel dichtbij. Die kunnen we niet meer winnen”, zei Van Bommel tegen zijn spelers, onder wie Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Gyrano Kerk. “Het was shit. Dit is shit, maar we hebben nog steeds een kans. Ik weet dat dat mentaal niet zo voelt, maar ik ben een trainer en ik probeer jullie een goed gevoel te geven.”

“De kans is er, geloof mij. Het is als tennis. Bij 40-15 heb je twee match balls. Bij 40-30 heb je nog steeds een match ball. Zij niet! Dus accepteer het, misschien even huilen. Dat deed ik ook na de WK-finale. En denk dan aan de nieuwe match ball die gaat komen. Het is nog niet voorbij”, drukte Van Bommel zijn spelers op het hart. De speech is inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken op TikTok. Drie dagen later pakte Antwerp door een doelpunt van Toby Alderweireld in de blessuretijd een punt tegen KRC Genk en dat was voldoende om kampioen te worden.