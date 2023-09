Van Bommel zag opvallend moment in Barcelona: 'Had ik als speler niet geaccepteerd'

Mark van Bommel verloor dinsdagavond met zijn Antwerp kansloos op bezoek bij FC Barcelona. De trainer van de Belgen zag zijn ploeg met 5-0 onderuit gaan. Toch verweet hij zijn ploeg niks in het Estadí Olímpic Lluis Companys, al was er een opvallend moment rond .

Antwerp was in Barcelona duidelijk een maatje te klein voor Barcelona. Na de 3-0 schakelden de Catalanen een tandje terug, al werd het uiteindelijk toch nog 5-0. "Zoals João Cancelo dan even de bal hoog houdt - wat ik als speler niet geaccepteerd had - dat zijn dingen waaraan je ziet dat de wedstrijd gedaan is voor hun. Daarna krijgen ze nog steeds kansen. Want ze hebben die discipline en individuele kwaliteit. Ik vind het jammer dat het 5-0 is, maar dat is geen schande", vertelde Van Bommel in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Van Bommel is van mening dat zijn ploeg er alles aan heeft gedaan om er een mooie wedstrijd van te maken. "Ik vond niet dat wij er na die snelle 3-0 met de pet naar gegooid hebben. Kijk, ik heb zelf bij Barcelona gevoetbald. Als je 3-0 voorstaat, dan heb je gewonnen - dat weet je", aldus Van Bommel, die werd aangevuld door aanvoerder Toby Alderweireld. "Nu was er gewoon een kwaliteitsverschil. Het is niet erg om dat toe te geven. Barcelona is de top van Europa. Hier moesten we niet de punten komen halen."

Antwerp is door de dikke nederlaag in Barcelona hekkensluiter in groep H van de Champions League. In die poule wordt ook nog gespeeld tegen FC Porto en Sjachtar Donetsk. De topclub uit Portugal won die onderlinge ontmoeting met 1-3. Antwerp speelt over twee weken een thuiswedstrijd tegen Sjachtar. Eerst moet Van Bommel met zijn ploeg in de competitie aan de slag tegen RWDM, Gent en KV Mechelen. Antwerp staat na zes wedstrijden op de vijfde plek in de Jupiler Pro League.