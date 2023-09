Van der Gijp lacht om 'verschrikkelijke foto' tijdens Ajax - Feyenoord

René van der Gijp heeft genoten van een foto die maandagochtend in De Telegraaf stond. Op de foto van De Telegraaf zijn rvc-voorzitter Pier Eringa, algemeen directeur Jan van Halst en Chief Sports Officer Maurits Hendriks te zien tijdens het duel tussen Ajax en Feyenoord.

“Dan zie ik vanochtend die foto, volgens mij in De Telegraaf, dat was zo’n mooie foto. Van al die rvc-leden”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Alsof ze op een crematie stonden”, vervolgt Van der Gijp. Tafelgenoot Michel van Egmond reageert: “Nou, het deed mij een beetje denken aan Neurenberg-tribunaal. Ze hadden ze nog net niet van die zwarte balkjes over de ogen gegeven. Het leken wel terdoodveroordeelden.”

Van der Gijp lacht: “Het was een verschrikkelijke foto.” Ondertussen kan De Telegraaf wel genieten van het ontslag van Sven Mislintat, zo denkt Van der Gijp. Met name Valentijn Driessen en Mike Verweij waren van meet af aan kritisch op de Duitser.

“Het prettige voor hen is dat ze in principe hun gelijk hebben gehaald, dat het een grote puinhoop was. Maar als ik een echte Ajacied zou zijn, zou ik wel denken: ik kan wel vanaf de kant roeptoeteren, maar ik kan ook zelf wat doen. Ajax had veel liever personen als Rijkaard of Van Basten gehad. Van Halst was de 84ste keus”, aldus de oud-aanvaller.

De foto is te zien op de website van De Telegraaf.