Van der Meijde schuift twee mensen naar voren die Ajax kunnen redden

Als het aan Andy van der Meijde ligt, dan krijgt Wesley Sneijder een serieuze(re) rol binnen Ajax. Volgens de oud-international moet directeur voetbalzaken Sven Mislintat zo snel mogelijk vertrekken en zou Wesley Sneijder een van de beste kandidaten zijn om hem te vervangen. Ook Louis van Gaal zou een rol kunnen gaan spelen.

“Mislintat heeft gefaald. Hij heeft spelers gehaald voor zoveel geld, maar dit kan niet. Je kunt niet de club naar de kloten maken en maar gaan kopen. Kijk maar naar de wedstrijden, er zit niets in”, zei Van der Meijde bij Radio538. Vooral een gebrek aan kwaliteit en Ajax-DNA is de voornaamste kritiek van de oud-aanvaller, die verwacht dat de uitwedstrijd bij Feyenoord een oorwassing wordt komend weekend.

Sneijder zou wat hem betreft de meest serieuze optie moeten zijn, meent Van der Meijde. “Wesley Sneijder. Dat is duidelijk. Hij heeft connecties, weet hoe het gaat bij Ajax. Heeft er jaren gespeeld. Dat is mijn nummer één.” In de uitzending van Veronica Offside gaf Sneijder zelf aan op dit moment ‘absoluut niet’ in te willen stappen in Amsterdam.

Ook Louis van Gaal zou een optie zijn voor Van der Meijde. “Voor in het bestuur of wat dan ook. Een grote naam in elk geval. Die een Ajax-hart heeft.” De kritiek van Van der Meijde is niet mals, bovendien beweert hij dat er binnenkort een onderzoek gestart wordt tegen Mislintat, omdat hij niet zuiver zou hebben gehandeld bij bepaalde deals.