VEB komt met nieuwe aantijgingen tegen Mislintat: 'Lijkt topje van de ijsberg'

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) komt met nieuwe aantijgingen jegens de door Ajax op straat gezette Sven Mislintat. De gewezen directeur voetbalzaken zou 'de meeste' van de twaalf spelers die hij afgelopen zomer naar de Johan Cruijff ArenA haalde 'hebben verzocht om te kiezen voor zaakwaarnemer Arthur Beck', zo meldt de NOS.

De omroep onthulde eerder dat Beck als zaakwaarnemer had bemiddeld in de transfer van Sosa, die voor acht miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. De Duitser is echter ook voor drie procent aandeelhouder van het door Mislintat opgerichte Matchmetrics, waarvan de ontslagen Ajax-directeur met 35 procent van de aandelen het grootste belang bezit.

VEB-directeur Gerben Everts kwam in het Radio1-programma NOS Langs de Lijn aan het woord over de andere elf deals die Mislintat afgelopen zomer namens Ajax sloot: "De transfer van Sosa lijkt het topje van de ijsberg", aldus Everts. "Er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Er schijnen appjes te zijn aan spelers die vlak voor de transfer te horen kregen dat ze hun droomtransfer niet kunnen maken als ze niet overstappen naar Beck. Dat is in de voetballerij misschien gebruikelijk, maar kan niet bij een beursgenoteerd bedrijf", besluit de bestuurder.

De uitspraken van Everts zijn in lijn met die van Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij, afgelopen vrijdag in de podcast Kick Off. "De deksel is nu van de beerput afgehaald", sprak de journalist nog vóór de ontspoorde Klassieker van zondag en het daaropvolgende ontslag van Mislintat. "Je hebt best nog wel kans dat er nog heel veel bovenkomt. Ik kreeg gisteren alleen al drie tips over dingen die niet zouden deugen bij Ajax en door Mislintat", aldus Verweij op vrijdag.

De VEB kwam eerder op de dinsdag in het nieuws toen diezelfde NOS de hand wist te leggen op een brief die op de burelen van Ajax belandde. Daarin vraagt de vereniging om opheldering over het onderzoek dat Ajax naar de handel en wandel van Mislintat heeft ingesteld via een externe forensische accountant. Ook wordt de directie en de raad van commissarissen gemaand om daar de grootst mogelijke spoed achter te zetten.