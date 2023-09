VEB eist snel antwoorden bij Ajax: NOS onderschept duidelijke brief

De vereniging van effectenbezitters (VEB) roept Ajax op om snel duidelijkheid te verschaffen over het onderzoek dat is ingesteld naar de transferdeals die de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat namens de club sloot.

Dat blijkt uit een brief die dinsdag op de mat plofte in Amsterdam, en in zijn geheel is terug te lezen op de website van de omroep. Het is niet voor het eerst dat de NOS zich mengt in de situatie in Amsterdam. De omroep onthulde twee weken geleden op basis van eigen onderzoek dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling bij Mislintat inzake de transfer van Borna Sosa, die overkwam van VfB Stuttgart. De Kroaat werd daarin bijgestaan door een zakenrelatie van de inmidddels vertrokken Duitser.

De VEB richt zich in het schrijven tot de directie en de raad van commissarissen van Ajax en wil onder meer weten wat de precieze onderzoeksopdracht is die de club verstrekt heeft aan een externe forensische accountant. Die moet de overstap van Sosa onder de loep nemen; de VEB vraagt zich daarnaast af of ook de transfers van de andere elf (!) spelers die Mislintat haalde zullen worden onderzocht. Verder krijgt Ajax de vraag of het functioneren van de directie en rvc eveneens tegen het licht zullen worden gehouden. Zij hebben immers hun goedkeuring verleend aan de deals die de Duitser namens Ajax sloot.

Ook roept de VEB Ajax op om het onderzoek niet te lang te laten duren. "Gezien de hoge dynamiek rond bestuur en commissarissen en de hoge dynamiek rond de organisatie van Ajax acht de VEB het noodzakelijk dat het onderzoek van de forensisch accountant op zo kort mogelijk termijn wordt afgerond en tot conclusies leidt", zo valt te lezen. Rvc-voorzitter Pier Eringa sprak eerder de verwachting uit dat de resultaten pas over 'enkele weken' verwacht zouden mogen worden.