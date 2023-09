Verratti verlaat PSG na negen landstitels in elf seizoen en wordt teamgenoot oud-Feyenoorder

Na elf succesvolle seizoenen is een einde gekomen aan de Parijse periode van Marco Verratti (30). Met Paris Saint-Germain legde hij liefst negen keer beslag op de Franse landstitel, nu laat PSG hem voor een fors bedrag vertrekken naar Al-Arabi in Qatar, sinds deze zomer ook de werkgever van Mohamed Taabouni.

In 2011 kwam PSG in Qatarese handen. De club was in één klap de kapitaalkrachtigste van heel Frankrijk. Supersterren als Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva en Edinson Cavani behoorden in die eerste jaren tot de aankopen die de verhoudingen in de Ligue 1 voorgoed deden omslaan. In hun kielzog trok de club ook twaalf miljoen euro uit om de destijds 19-jarige Verratti op te halen bij Serie B-club Pescara.

Het bleek een schot in de roos. Met de slechts 1.65 meter lange Italiaan op het middenveld begon de club aan een jarenlange dominantie in de Franse competitie. Na de eerste golf sterren slaagde PSG er bovendien in om wereldtoppers als Neymar, Lionel Messi en Kylian Mbappé aan te trekken. Het grote doel werd echter nooit bereikt: de Champions League ontbreekt nog altijd in de prijzenkast.

Verratti zet zijn loopbaan voort in Qatar. PSG is erin geslaagd nog een flinke transfersom in de wacht te slepen: naar verluidt betaalt zijn nieuwe werkgever, Al-Arabi, een bedrag van zo'n 45 miljoen euro. Eerder deze zomer nam diezelfde club ook verdediger Abdou Diallo (27) over van PSG. Ook Rafinha (ex-Barcelona én PSG) maakt deel uit van de selectie van de Qatarese club. Daarnaast wordt Verratti dus ploeggenoot van Taabouni. De oud-speler van AZ kwam deze zomer over van Feyenoord.