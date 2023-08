Saudi-Arabië tast mis: wereldster kan geschiedenis gaan schrijven bij Paris Saint-Germain

Marco Verratti lijkt Paris Saint-Germain trouw te blijven. De middenvelder werd begeerd door twee clubs uit Saudi-Arabië en stond naar verluidt zelf ook open voor een transfer. Toch lijkt zijn toekomst in Parijs te liggen.

Volgens eerdere berichtgeving was Verratti niet te spreken over de werkwijze van de nieuwe trainer Luis Enrique. Inmiddels hebben 'crisisgesprekken' plaatsgevonden en zijn de plooien gladgestreken. Daardoor lijkt Verratti aan de vooravond te staan van zijn twaalfde seizoen in dienst van PSG.

Verratti had een persoonlijk akkoord bereikt met Al-Hilal en werd bovendien begeerd door Al-Ahli. Beide Saudische clubs waren echter niet bereid om te voldoen aan de vermeende vraagprijs van PSG van zeventig miljoen euro.

Geen enkele speler van de huidige selectie van PSG speelde meer officiële wedstrijden voor de club dan Verratti: 416 stuks. Als de dertigjarige Verratti nog twintig wedstrijden speelt, evenaart hij all-time recordhouder Jean-Marc Pilorget, die tussen 1975 en 1989 in totaal 436 uitkwam voor de club. Het contract van de Italiaan in het Parc des Princes loopt door tot medio 2026.