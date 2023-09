Vincent Schildkamp noemt twee Eredivisieclubs: ‘Is de crisis daar nu nog groter?’

Tijdens de 44 minuten durende uitzending van Voetbalpraat ging het maandagavond 39 minuten over Ajax. Het is duidelijk dat het code rood is in Amsterdam, maar er zijn in de Eredivisie nog twee andere clubs waar het momenteel kommer en kwel is: sc Heerenveen en Vitesse.

“Waar is de crisis groter: in Heerenveen of in Arnhem?”, vraagt Vincent Schildkamp aan Maarten Wijffels. “Ik denk in Heerenveen, omdat ze daar eind vorig seizoen al problemen hadden. Het boterde toen al niet tussen spelers en staf. De spelers vonden dat ze te weinig plezier hadden gehad afgelopen seizoen, ondanks dat ze achtste werden”, begint de journalist van het Algemeen Dagblad.

Dit resulteerde in enkele wijzigingen binnen zowel de selectie als de staf. “Maar nu zie je dat het weer moeilijk gaat. Kees van Wonderen is een vakman, maar ze zitten nu weer in zo’n negatieve spiraal. Dan wordt het voor de trainer wel moeilijk hoe je dat ombuigt”, vervolgt Wijffels. Heerenveen verloor de afgelopen vier wedstrijden achter elkaar en staat momenteel op een twaalfde plaats in de Eredivisie.

Ook bij Vitesse loopt het nog zoals gehoopt. De Arnhemmers behaalden slechts drie punten uit vijf wedstrijden. “Maar daar is de crisis complexer, want daar gaat het over de toekomst van de club. Ik mag hopen dat het krediet van Phillip Cocu wat groter is dan dat van Van Wonderen”, meent Sjoerd Mossou van het AD.