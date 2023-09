Vitesse haalt opgelucht adem: KNVB akkoord over transfer die 10 seconden (!) voor deadline werd gemeld

Het scheelde niet veel, maar Fodé Fofana mag zich komend seizoen officieel speler van Vitesse noemen. PSV en de Arnhemmers bereikten welgeteld tien (!) seconden voor het einde van de Deadline Day een akkoord over de huurdeal van de spits. Het was nog even spannend of de KNVB goedkeuring gaf, maar Rik Elfrink brengt aan alle onzekerheid een einde.

Omdat de aanmelding vrijdagavond op zo’n laat moment kwam, besloot de Nederlandse voetbalbond om een dag later te controleren of de beide partijen wel op tijd waren geweest. Daarmee hield de KNVB Vitesse nog even in spanning. Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, meldt zaterdagochtend dat de deal beklonken is en dat heel Arnhem en Fofana opgelucht adem kunnen halen.

“De KNVB accepteert de inschrijving om 23.59.50. Tien seconden voor de deadline. Binnen de tijd is binnen de tijd”, schrijft de journalist op X. Daarmee is Fofana officieel de laatste speler in Nederland die van club wisselt. Eerder kwam deze ‘titel’ op naam van Samuel Radlinger, die op huurbasis naar Almere City vertrok.

Fofana kon bij PSV niet rekenen op speeltijd in de Eredivisie. De twintigjarige spits kwam de afgelopen jaren uit voor de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie en bij de Onder 19. In het ‘grote’ PSV speelde Fofana in totaal drie officiële wedstrijden. Bij Vitesse gaat Fofana de concurrentiestrijd aan met onder meer Said Hamulic.