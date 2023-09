Vitesse-supporters keren zich tegen KNVB met duidelijk spandoek in Rotterdam

De supporters van Vitesse laten op bezoek bij Sparta Rotterdam duidelijk laten weten wat ze van de KNVB vinden. De voetbalbond betaalde recent een onbekend bedrag aan hackerscollectief Lockbit, maar heeft de overname van de Arnhemmers door de Amerikaan Coley Parry nog altijd niet goedgekeurd.

Op Het Kasteel hebben de meegereisde fans een spandoek opgehangen waarin beide zaken met elkaar in verband worden gebracht. "Vage geldstromen naar een Russische Hacker, maar Vitesse een jaar laten wachten, het kan niet gekker!", valt te lezen op het meterslange doek.

Parry wacht al maanden op goedkeuring van zijn overname van Vitesse, die de voetbalbond nog altijd niet heeft willen geven. De KNVB onderzoekt namelijk de geldstromen vanuit Rusland rond de vorige eigenaren. De Rus Valeri Ojf besloot na de Russische inval in Oekraïne zijn belang in de club van de hand te doen, maar is daar door de aanhoudende onderzoeken van de KNVB nog altijd niet in geslaagd. Recent beklaagde Vitesse-directeur Peter Rovers zich al over de 'trage' besluitvorming in Zeist in een interview met Omroep Gelderland.