Wilfred Genee: 'Misschien is het volkomen misplaatst, maar ik denk dat het beste nog moet komen'

Wilfred Genee heeft nog niet het gevoel dat hij op het toppunt van zijn carrière zit. De presentator van de dagelijkse talkshow Vandaag Inside denkt dat hij nog meer uit zichzelf kan halen.

Dat geeft de journalist aan in een uitgebreid interview met Nxchange-Bondex. In het programma krijgt de 56-jarige presentator de vraag of hij vindt dat hij momenteel op het toppunt van zijn carrière zit. "Ik zeg altijd dat ik het gevoel heb dat het beste nog moet komen, maar dat is zo gek. Mensen vinden dat ook heel storend", weet Genee.

Artikel gaat verder onder video

Ik denk dat het een beetje te maken heeft met het feit dat wat ik doe al zo lang doe en het gevoel heb dat het niet heel bijzonder is wat ik doe. Ik heb het idee dat ik mijzelf misschien nog een keer moet pushen om nog niets uit mezelf te persen", zegt Genee, die zich ervan bewust is dat het ook zo kan zijn dat er niet meer in zit: "Misschien is dat een volkomen misplaatste gedachte. Misschien is dit het wel."

Ondanks dat Genee al jarenlang met Johan Derksen en René van der Gijp hetzelfde programma maakt, is de geboren Leeuwarder van mening dat het niet zo kan zijn dat het programma op de automatische piloot gemaakt wordt: "Als je dat doet is het programma op, dan is het klaar. Je moet elke dag op de top van je kunnen zijn en altijd heel goed luisteren wat wordt er gezegd, wat gebeurt er en wat is de energie", besluit hij.