Wim Jonk verklapt wat FC Volendam precies voor Eiting wilde hebben: 'Het riekt naar een spel, onvoorstelbaar'

De wedstrijd tussen FC Volendam en FC Twente van zondagmiddag belooft een bijzondere te worden. De clubs waren de afgelopen weken verwikkeld in een strijd met Carel Eiting in de hoofdrol; woensdag oordeelde de arbitragecommissie dat Volendam moest meewerken aan een vertrek van de middenvelder. Dat gebeurde uiteindelijk ook.

Technisch manager Wim Jonk van Volendam geeft zondagochtend uitleg bij het programma Goedemorgen Eredivisie. Presentator Milan van Dongen wil allereerst weten of Jonk van plan is om Eiting een hand te geven. "Dat lijkt me een beetje stug", antwoordt Jonk. Het is overigens nog niet zeker dat Eiting bij de wedstrijdselectie zal zitten.

In eerste instantie stelde de arbitragecommissie Volendam in het gelijk, waardoor Eiting niet voor een bedrag van 400.000 euro kon verkassen. Wel werden alle partijen opgeroepen om te proberen een akkoord te bereiken. Twente deed toen een nieuw bod van een miljoen euro, dat door Volendam werd geweigerd. Jonk verklapt nu dat Volendam een tegenvoorstel deed.

"Er zijn twee rechtszaken geweest. We zijn twee keer voor de arbitragecommissie gedwongen. Heel teleurstellend, was dat nou nodig geweest? Nee. Je ziet dat er een groot spel is gespeeld tussen Eiting en Twente. Ik vind het heel slecht hoe deze arbitragecommissie dat heeft opgepakt", zegt Jonk bij het praatprogramma. "De eerste arbitragecommissie zag heel goed dat er een spel is gespeeld. Uit dat vonnis kwam voort dat we elkaar moesten zoeken, kijken of we er op een billijke manier uit konden komen. Iedereen moet dan wat geven."

"Volendam heeft ook een tegenvoorstel gedaan, tegenover de miljoen euro die Twente bood. Volendam vroeg 1.250.000 euro", maakt Jonk bekend. "Dat werd meteen van tafel geveegd door Twente en de volgende dag zit je bij de arbitrage. Dat riekt voor mij gewoon naar een spel. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik vind het onvoorstelbaar dat het gebeurt."

Volgens Jonk kan het besluit van de arbitragecommissie verstrekkende gevolgen hebben. "Ik denk dat het gevaarlijk is wat de arbitragecommissie doet, want dit schept precedent voor heel veel spelers. Ik denk dat ze het nog druk gaan krijgen. Als je zulke duidelijke spelletjes kunt spelen, zoals Twente dat achter de rug van Volendam met spelers praat, wat door de KNVB is verboden… Ik vind dat schadelijk voor het voetbal. We zullen dat bestrijden als Volendam. Dat hebben we met Micky van de Ven gedaan en helaas moest het ook met Eiting."